Ne zaman emekli olurum?
İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. F. ASLAN
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.
1969 doğumluyum, işe giriş 1984 yılı. Boşluklar vererek çalıştım. 3500 günüm var. M. YILMAZ
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız ve 48 yaşınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1725 gün daha çalışmanız gerekiyor. Bu durumda prim gün sayınız tamamlanınca emekli olabilirsiniz.
01.01.1978 doğumlu erkeğim. 15.07.1996 SSK girişim var. Toplam 5200 gün prim ödemesi var. Kenan T.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızın tamamlanması için 625 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 01.01.2034 olacaktır.
10.03.1971 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Mahmut AK
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 10.03.2027 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir. Ancak askerliği ödeyerek 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
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