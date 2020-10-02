Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 7000 gün ve 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
6 Şubat 1971 doğumluyum, 1 Şubat 1986 sigorta girişliyim, 6400 günüm bulunuyor. S. ÖZKAN
İşe girişiniz stajyerlik girişi değil de normal çalışan girişi ise 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Tüm şartlarınız tamamlanmış. İstediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.
1964 doğumluyum, 1981'den SSK girişim var. Toplam sigorta primim 4200 gün. Celalettin İşe
girişinize göre 5075 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olursunuz. Bunun için 875 prim güne ihtiyacınız var. Askerlik varsa borçlanıp prim gün sayınızı artırabilirsiniz. Ayrıca başka prim ödemeden 60 yaşınızın dolacağı 2024 yılında yaştan kısmi emekli olabilirsiniz.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? Ayhan YILMAZ
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SSK ilk başlangıcım 15.04.1989, 26.04.1971 doğumluyum, toplam 4865 gün primim var.
SSK başlangıcınıza göre 25 yıl, 51 yaş, 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 585 gün daha ödemeniz durumunda prim gün sayınız tamamlanır. 51 yaşınız da 2022 yılında dolacak. Bu nedenle 26 Nisan 2022 tarihine kadar eksik günü tamamlayarak emekli olabilirsiniz.
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