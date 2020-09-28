Ne zaman emekli olurum?

■ 01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. S.S.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

Askerlik varsa en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

■ 3 Mayıs 1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. Hasan SEZER

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 3 Mayıs 2026'da emekli olabilirsiniz.

Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilirsiniz.

■ 15.07.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? Hamit Y.

3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir. 3600 gününüz varsa 15.07.2021 tarihini beklemelisiniz.

■ 28.11.1979 doğumluyum. 01.05.1998 sigorta girişim var. 1999'da askerliğimi 18 ay yaptım. 5500 günüm var. Sezgin Burak AYDIN

25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik tarihiniz sigorta girişinizden sonra olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez. 2023'te 25 yıl şartınız, 400 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak.

57 yaşınız 2036'da dolacağından, emeklilik tarihi 28.11.2023 olacaktır