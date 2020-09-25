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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 25 Eylül 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

1 Ocak 2001 sigorta başlangıç tarihim var. 01.8.1972 doğumluyum. 4300 gün ödenmiş prim güne sahibim, emeklilik şartlarım ne olabilir? Askerliğimi ödersem faydası olur mu? Uğur A.
İşe başlangıcınıza göre 7000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Ancak askerliği borçlanırsanız (18 ay) 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 5975 prim günü tamamlayıp Ağustos 2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

1975 doğumluyum. 1990'dan çıraklık okulu kaydım var. Aynı sigorta numaramla 1997'de kamuda işe başladım. Primim 6300 gün. Selamet
1997 yılındaki işe başlangıç tarihiniz 24 Mayıs'tan önce ise 25 yıl, 56 yaş, 5825 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak emekli olabilmeniz için yaş şartınızın da tamamlanması gerekmektedir. Askerlik 1997 yılından önce ise borçlanıp bir yıl daha erken emekli olabilirsiniz. Çıraklık girişi emeklilikte geçerli değil.

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Volkan Y.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

İşe giriş tarihim 01.05.1999, doğum yılım 1980. Hasan Y.
İşe girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için 58 yaşınızın dolacağı 01.05.2038'e kadar 5975 günü tamamlamanız gerekmektedir.

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