Ne zaman emekli olurum?
İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz.
Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.
07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. A. K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan. borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
17.05.1974 doğumluyum. 15.01.1994 işe giriş tarihim, 6000 gün primim var. R. GÜR
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Bundan sonra hiç prim ödemeseniz bile 54 yaşınızın dolacağı 17.05.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emekli olacağınız yaşı etkilemez.
26.10.1969 doğumluyum. 01.01.1992'de SSK'lı olarak 10 ay çalıştım. 19.10.1992'den bu yana memurum. Askerliği SSK'dan önce yaptım. Adem B.
18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz tamam ancak 52 yaşınız 2021'de dolacak. Bu durumda emeklilik tarihi 26.10.2021 olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 17 Eylül 2020, Perşembe 1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ-Kur işe giriş tarihim, 2009'a kadar 13 yıl hizmet sürem var. Ömer AK Bağ-Kur'dan...
- Ne zaman emekli olurum? 16 Eylül 2020, Çarşamba 01.10.1988 staj için, 01.08.1998 asıl iş için sigorta başlangıcım. Bu durumda ne zaman emekli olabilirim? Yasin...
- Ne zaman emekli olurum? 15 Eylül 2020, Salı 03.05.1968 doğumluyum. 20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim...
- Ne zaman emekli olurum? 14 Eylül 2020, Pazartesi Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi...
- Ne zaman emekli olurum? 13 Eylül 2020, Pazar 26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996...