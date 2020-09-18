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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 18 Eylül 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

1969 doğumluyum. İşe giriş tarihim 1995, 1250 gün primim var. Demet T.
İşe giriş tarihiniz 24.05.1995 tarihinden önce ise 20 yıl, 51 yaş, 5750 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 20 yıl, 52 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Kısmi yani yaştan ise 3600 prim gün ve 58 yaşa tabisiniz.
Prim ödemede geç kalmışsınız. İşe başlangıçtan sonra doğum yaptıysanız ve doğumdan sonra 2 yıllık sürelerde adınıza prim yatmamışsa toplamda 3 çocuğa 2 yıldan 6 yıl borçlanma hakkınız olabilir.

07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. A. K.
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 tarihi olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan. borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.

17.05.1974 doğumluyum. 15.01.1994 işe giriş tarihim, 6000 gün primim var. R. GÜR
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Bundan sonra hiç prim ödemeseniz bile 54 yaşınızın dolacağı 17.05.2028 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmanız emekli olacağınız yaşı etkilemez.

26.10.1969 doğumluyum. 01.01.1992'de SSK'lı olarak 10 ay çalıştım. 19.10.1992'den bu yana memurum. Askerliği SSK'dan önce yaptım. Adem B.
18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz tamam ancak 52 yaşınız 2021'de dolacak. Bu durumda emeklilik tarihi 26.10.2021 olacaktır.

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