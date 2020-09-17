Ne zaman emekli olurum?
Bağ-Kur'dan yaştan emeklilik için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir. 58 yaşınızı tamamlamışsınız.
Ancak gününüz eksik. 13 yıl, 10 ay hizmeti askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek 5400 güne tamamlamanız gerekir. 5400 prim günü tamamlarsanız hemen emekli olursunuz.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. H.B.
25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım. ACAR
54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak.
11.12.2031'de emekli olursunuz.
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın günüm var. Yakup ÇAKICI
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
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