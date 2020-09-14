Ne zaman emekli olurum?

Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi?

F. YETKİN

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028'de dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.

Askerliği borçlanmazsanız tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.



01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? G. UÇAR

1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Emekli olup kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekir. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.



20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. E. KAZAR

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.

5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.



01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. H.Y.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.



16.11.1971 doğumluyum. SGK başlangıç tarihim 25.07.2002 ve toplam primim 5238 gün. Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca 25 yıl aralıksız çalışmak zorunluluğu var mı? M.Ç.

İşe giriş tarihiniz olan 2002 yılına göre emekli olabilmeniz için her halükarda 60 yaşınızı tamamlamanız gerekiyor. 60 yaşınız 2031 yılında tamamlanacak. Bu da demek oluyor ki; 16.11.2031 tarihinde emekli olabileceksiniz. Bundan sonra prim ödeseniz de ödemeseniz de bu tarihte emekli olabilirsiniz. Çünkü 08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler iki türlü emekli olabilir. Birincisi; 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik. İkincisi; yine 60 yaş ve 7000 günden tam emeklilik.

25 yıl sigortalılık süreniz 2027 yılında tamamlanacağından 25 yıl ile ilgili sorun yaşamayacaksınız.