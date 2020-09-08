Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıç tarihinize göre 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz.
Tam emekli olabilmeniz için bu 2 şartın tamamlanmış olması gerekmektedir.
Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Necdet A.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde, yani tam 1 yıl önce emekli olabilirsiniz.
Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz 1 yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz 1 yıl kazanırsınız.
05.10.1959 doğumluyum. 31.03.1976 tarihinde sigortalı oldum. 21.03.1979 tarihinde askerlik yaptım. Toplam ödenmiş 1920 günüm var. Askerlik günlerim 610 gün. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? A. KOÇ
İşe girişi 08.09.1976 tarihinden önce olanlarda kademeli olarak artan yaş şartı aranmaz. Erkeklerde tam emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 gün, kısmi emeklilik için 55 yaş ve 3600 prim gün aranmaktadır.
Siz de işe girişinize göre 3600 günü tamamlar tamamlamaz kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 1920 günün üzerine askerliği borçlanıp toplamda 2520 güne ulaşırsınız. Eksik kalan 1080 günü (3 yıl eder) prim ödeyip tamamlayarak, tamamladığınız tarihte emekli olursunuz. 55 yaş şartınız 2014 yılında tamamlanmış. Bu nedenle yaş sıkıntınız yok. Askerliği borçlanıp 3 yıl daha prim ödeyin.
01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut. Sigortam devam etmekte. Bu şartlar altında emekli olabilir miyim? M. KURT
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor. Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım.
11.12.1977 doğumluyum. 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. Askerliği 6 ay yaptım ve ödemedim. 5...181067 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak.
Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.
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