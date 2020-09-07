Ne zaman emekli olurum?

■ Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem 1 yıl erken emekli olurum? T.A.

İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan 1 yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024'te emekli olabilirsiniz.

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530.

A. DURMUŞ

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026'da dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.

İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmak yaşı etkilemez.

■ 10.09.1966 doğumluyum, 19.06.1989'da Bağ-Kur girişim bulunuyor. 300 günüm var. 03.11.1989'da SSK girişim ve 3100 günüm bulunuyor. Sigortam askerden sonra. M. KAPLAN

Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanarak 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 300 gün Bağ- Kur, 3100 gün SSK ve 540 gün askerlik ile beraber 3940 gününüz olur. Emekli olabilmeniz için 1435 gün daha (4 yıl eder) prim ödemeniz gerekmektedir.

Buna göre de 4 yıl sonra emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 10.09.2026 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.

■ 14.09.1959 doğumlu bayanım. İşe giriş tarihim 10.12.1999. 4000 gün primim var. Halen çalışmaktayım. Fatma SEL

İşe başlama tarihinize göre, 7000 gün ve 58 yaştan tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Yani 7000 gün sayınız olsa bugün emekli olabilirsiniz. Ancak 3000 prim gün sayınız eksik. 25 yıl, 4500 prim gün ve 58 yaş ile kısmi emekli olabilirsiniz. Bunun için 500 gün daha prim ödeyerek 25 yıl şartınızın dolacağı 10.12.2024 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.

■ 1995 staj tarihim, ilk işe başlama tarihim 10.05.1996, 5500 gün civarında prim günüm var. Hangi tarihe göre emekli olacağım. Staj başlangıcı geçerli mi? V.K.

Maalesef staj girişi işe başlangıç olarak sayılmıyor. Emeklilik hesaplamanızda staj girişiniz olan 1995 yılı değil, 1996 yılındaki ilk sigorta primlerinin yattığı tarih dikkate alınacaktır. Bu nedenle 10.05.1996 tarihli girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabileceğiniz tarih 56 yaşınızın dolacağı tarih olacaktır. İşe giriş askerden sonra ise askerlikle 1 yaş daha kazanabilirsiniz.