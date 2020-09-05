Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
25.08.1965 doğumluyum. 01.10.1983 sigorta başlangıcım, 2206 prim günüm bulunuyor. Doğum borçlanması için 2 çocuğum var. 3600 gün prim ile nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? Birsen ÜSTÜN
Doğumlar işe girdikten sonra ise ve çocukların doğum tarihlerinden sonra iki yıl içerisinde adınıza herhangi bir prim yatmadıysa iki çocuğa toplamda 1440 gün doğum borçlanması hakkınız bulunmaktadır. Mevcut priminizin üzerine 1440 günü borçlanırsanız 3600 gün tamamlanmış olur ancak 50 yaşınız 2015 yılında tamamlandığından, 58 yaş-kademesine tabisiniz. Dolayısıyla doğum borçlanmanızı yapıp 58 yaşınızın dolacağı 25.08.2023 tarihinde 3600 prim günle emekli olabilirsiniz.
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. Ayrıca askerlik ödemesi yapmam gerekir mi? N. YAYLA
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur. Ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır.
Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında yani tam bir sene sonra emekli olabilirsiniz.
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? N. MADEN
1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Kendilerine emekli aylığı bağlanabilmesi için bu 3 şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987 yılından önce yapmışlarsa, askerlik borçlanması ile 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.
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