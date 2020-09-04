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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 04 Eylül 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? Sevim C.
20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034'ü bekleyebilirsiniz. Ayrıca 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037'te emekli olursunuz.

07.03.1974 doğumluyum, işe giriş tarihim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. Ziya BAL
25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.

06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4000 güne yakın prim günüm var. Ferhat K.
7000 gün, 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.

08.03.2002 girişliyim. Toplam 3635 prim gün ile ne zaman emekli olurum? 5...151985 Nolu SMS
60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu iki şartın tamamlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yaştan yani kısmi emeklilik için 25 yıl sigortalılık süresi, en az 4500 prim gün ve yine 60 yaş şartları aranmaktadır.

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