Ne zaman emekli olurum?

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam prim gün sayım 5530 gün. Ramazan U.

İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.

İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak yaşı etkilemez.

01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995. M. SEMİZOĞLU

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp, hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.

01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. M.G.

İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034'ü bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Osman T.

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005. Fatma K.

4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz.