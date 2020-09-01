Ne zaman emekli olurum?
08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkek çalışanlar 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar çalışanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir.
Görülüyor ki; 2000 sonrasında işe girenlerin 5000 günle tam ya da 3600 günden kısmi emekli olabilmeleri mümkün bulunmamakta. Tam emekli olabilmek için en az 7000 gün ödemek, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün ödemek gerekiyor.
01.10.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 15.04.1995, şu an itibariyle toplamda 7000 günüm var.
Askerliğimi işe başlamadan önce yaptım. Mustafa
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
11 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.10.2027 olacaktır. Askerliğin hepsini ya da 11 ayını da ödeseniz bir yaş kazancınız olur. Prim gün sayınız tamamlandığından, sadece 11 aylık ödemeniz yeterli olacaktır.
01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut.
Sigortam devam etmekte. F. KORKMAZ
25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden emekli olabileceğinizi hesaplamamız için 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz.
1993 Temmuz işe girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 04.08.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım ve ödemedim. Mehmet A.
54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak.
04.08.2031'de emekli olursunuz.
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