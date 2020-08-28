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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 28 Ağustos 2020, Cuma

Ne zaman emekli olurum?

Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK giriş 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? E.E
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024'te emekli olabilirsiniz.

Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? M. ATALAR
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.

İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 gün primim var. A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.

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