Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan bir yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024'te emekli olabilirsiniz.
Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? M. ATALAR
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 gün primim var. A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ne zaman emekli olurum? 27 Ağustos 2020, Perşembe 1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim....
- Ne zaman emekli olurum? 26 Ağustos 2020, Çarşamba ■ 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. D. ALTUN İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden...
- Ne zaman emekli olurum? 25 Ağustos 2020, Salı 27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi bulunuyor. Aynı işyerinde...
- Ne zaman emekli olurum? 24 Ağustos 2020, Pazartesi 3 Mart 2005 tarihinde işe giriş yaptım ve aynı yerde çalışıyorum. 3779 gün primim ve yüzde 60 2 dereceden engelim...
- Ne zaman emekli olurum? 23 Ağustos 2020, Pazar 01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Ne zaman emekli olurum?...