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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 27 Ağustos 2020, Perşembe

Ne zaman emekli olurum?

1993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. C. ASLAN
54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde 11.12.2031'de emekli olursunuz.

07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, günüm 5530. Ş. GÜL
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.
İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak yaşınızı etkilemez.

23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? S. AKSOY
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

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