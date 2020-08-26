Ne zaman emekli olurum?

■ 28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. D. ALTUN

İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak.

Yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.

■ 12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. F. GÜN

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.

■ 07.12.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, şu an itibarıyla toplamda 7000 günüm var. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. A.K.

İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.5 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2027'de dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.12.2027 olacaktır.

■ 01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut. F. AYKAN

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden ve hangi yaşta emekli olabileceğinizi hesaplamamız için doğum tarihinizi bilmemiz gerekiyor.

Çünkü 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz ki yaş-kademe hesabını ona göre yapalım.