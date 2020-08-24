Ne zaman emekli olurum?
3779 gün primim ve yüzde 60 2 dereceden engelim var. Askerlik yapamadım, rahatsızlığımdan dolayı.
SSK'ya sorduğumda 4000 gün ve 18 yıl gerektiğini söylediler. H.G.
SSK'dan aldığınız bilgiler doğru. İşe giriş tarihi 05.08.2003 ile 30.09.2008 arasında olup 2 derece engeli olanlar 18 yıl sigortalılık süresi ve 4000 prim gün şartlarına tabidir. Dolayısıyla siz de bu şartlara tabisiniz. 18 yıl şartınız 3 Mart 2023 tarihinde, prim gün sayınız da 221 gün sonra dolacak. Bu durumda prim gün sayınızın tamamlanması şartıyla 03.03.2023 tarihi itibariyle emekli olabilirsiniz. Engelli olanların emeklilik hesaplamalarında engel oranı ve işe giriş tarihleri baz alınmaktadır. Bu nedenle her engellinin emeklilik hesaplaması aynı değildir.
24.09.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 13.05.1996, toplam günüm 5409. 1996 Kasım ayında askere gittim, 1998 dönüş. 2000 Haziran ayında Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştım, 2004 Şubat ayında ayrıldım. Bu arada askerliğimi de yatırdım. Şu an SGK'lı olarak çalışmaktayım. 'Hizmet birleştirme için erken' dediler. Ne zaman birleştirme yapsam emekli olurum? B.A.
İlk sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2021'de 25 yıl şartınız, 416 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak. Ancak 56 yaşınız 2031 yılında dolacağından emekli olabileceğiniz tarih 24.09.2031 olacaktır. Hizmetlerinizin birleştirilmesi için ise emekliliğinize yani maaş bağlanma zamanınıza iki yıldan az bir süre kalınca müracaat edebilirsiniz.
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum var. A. ARI
2005 yılındaki başlangıcınıza göre en 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
01.01.1999 girişliyim. 1979 doğumluyum. 1 doğumum var. Yaşı beklemeden primimi doldurmama ne kadar zamanım var? İslam K.
İşe başlangıcınızdan dolayı 20 yıl, 55 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz. 5975 günü tamamlayıp 55 yaşınızın dolacağı 2034 tarihini bekleyebilirsiniz. Ayrıca toplamda 3600 günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 2037 yılında yaştan emekli olabilirsiniz.
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