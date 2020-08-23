Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 23 Ağustos 2020, Pazar

Ne zaman emekli olurum?

01.03.1970 doğumluyum, ilk işe girişim 1991 10'uncu ay. 1990 3'üncü ayda askere gittim. Ne zaman emekli olurum? S. BEYAZ
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022'de emekli olabilirsiniz.

01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? M.B.
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.

12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. H. SEVİM
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
56 yaşınızın dolacağı 2035'e kadar 5825 günü tamamlayın.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Ne zaman emekli olurum?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ