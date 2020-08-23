Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
En az 6 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 5525 prim günü tamamlayıp 52 yaşınızın dolacağı 01.03.2022'de emekli olabilirsiniz.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? M.B.
3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. H. SEVİM
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
56 yaşınızın dolacağı 2035'e kadar 5825 günü tamamlayın.
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