Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınız ve engel durumunuza göre, 18 yıl ve 4080 prim gün şartlarına tabisiniz. Tüm şartlarınız tamamlanmış, istediğiniz zaman emekli olabilirsiniz. Memur olmanıza engel herhangi bir sebep yoksa, yani memuriyet şartlarınız tutuyorsa KPSS ile memur olarak atanmanızda bir engel yok. Dediğiniz gibi sadece emekli aylığınız kesilir.
Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK girişim 1 Şubat 1994, askerliğimin kaç ayını ödersem bir yıl erken emekli olurum? Deniz H.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan 1 yıl kazanabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp Haziran 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz.
15.10.1970 doğumluyum. Sigorta girişim 01.02.1993, askerliğimi 1990 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olurum? Selim A.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızı tamamlayarak 54 yaşınızın dolacağı 15.10.2024 tarihinde emekli olursunuz. Ancak 2.5 aylık askerlik borçlanarak 53 yaşınızın dolacağı 15.10.2023 tarihinde, yani tam bir yıl önce emekli olabilirsiniz.
Askerliğin 2.5 ayını da ödeseniz bir yıl kazanırsınız, hepsini de ödeseniz bir yıl kazanırsınız.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. M. KAHRAMAN
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlanma yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez.
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