Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 25 yıl şartınız geçen yıl dolmuş. 54 yaşınız 2028'de dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır.
07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530. M. GÜR
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 07.03.2026 olacaktır.
06.05.2004 sigorta girişim, 17 ay askerlik yaptım, 01.03.1982 doğumluyum, 4 bine yakın günüm var. S.Y.
İşe girişinize göre 7000 gün 60 yaştan tam, 25 yıl, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Emekli olabilmeniz için en az 4500 prim gün sayısını tamamlamanız gerekmektedir.
27.02.1967 doğumluyum. 07.05.1987 SSK girişim var. 3600 gün primle emekli oldum, ne zaman maaşa bağlanacağım? Mehmet A.
Yazdığınızdan anladığım, 3600 günü tamamlamışsınız ve kısmi yani yaştan emekliliğinizi beklemektesiniz ve ne zaman emekli olacağınızı sormuşsunuz. Yaştan emekli olabilmeniz için 60 yaşınızın dolacağı 2027 yılını beklemeniz gerekmektedir.
Çünkü 55 yaşınızı 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra tamamlıyorsunuz.
Bu nedenle 60 yaş kademesine tabi oluyorsunuz. Ayrıca işe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim günle tam emekli olabilirsiniz.
Bunun için 5375 günü tamamlamanız gerekiyor. Askerlikle beraber bu süreyi kısaltma şansınız var. Yani daha erken emekli olmak için 5375 prim günü tamamlamalısınız. Aksi durumda 27.02.2027'yi beklemelisiniz.
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