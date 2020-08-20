Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
15.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerlik öderseniz 23.01.2021, ödemezseniz 23.01.2022 tarihinde emekli olabilirsiniz.
25.09.1973 doğumluyum, 01.11.1995 SSK girişim, 6750 günüm var.
19 ay askerlik yaptım. Fahri YETKİN
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe girişiniz askerden sonra ise 17.5 aylık askerlik ödeyip 54 yaşa tabi olabilirsiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. Askerliği öderseniz 25.09.2027, ödemezseniz 25.09.2028 tarihinde emekli olursunuz.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim? Hami AVCI
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi . Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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