Ne zaman emekli olurum?
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerlik varsa ve en az 7.5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? T. AYDINOĞLU
SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.08.1966 doğumluyum. SSK başlangıcım 20.05.1991. Mustafa AKTAŞ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. 18 aylık askerlik varsa ve işe girişten önce ise borçlanıp 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için tüm şartların oluşması gerekmektedir.
01.05.1980 doğumluyum, SSK başlangıcım 02.08.1996, prim günüm 5913. Ali AKÇAY
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 01.05.2023 tarihinde 25 yıl şartınız, 01.05.2036 tarihinde de 56 yaş şartınız tamamlanacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.05.2036 olacaktır.
01.12.1966 doğum tarihim, 01.05.1982 sigorta başlangıcım, 2050 gün sigorta, 970 gün Bağ-Kur, 550 gün askerlik var. 3600 veya 5000 binlerde ne zaman emekli olurum? F. SAĞLAM
Sigorta başlangıcınıza göre 25 yıl, 46 yaş ve 5075 günle tam, 3600 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz. Tam emekli yani 5075 günle emekli olabilmeniz için askerliğin haricinde 1515 gün daha prim ödemelisiniz. Yaştan yani 3600 prim günden emekli olabilmeniz için de yine askerliğin haricinde 40 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 01.12.2026 tarihinizi bekleyebilirsiniz. Bu durumda 4 yıl, 75 gün daha prim ödeyip 5075 günü tamamlayarak daha erken emekli olabilirsiniz. Aksi durumda 2026 yılını beklemelisiniz.
Görülüyor ki az prim gününden emekli olmak istenirse yaş devreye giriyor ve emeklilik tarihi uzuyor.
Tabii ki bu hesaplamalarda işe giriş ve erkeklerde 55 yaş, bayanlarda 50 yaşın tamamlandığı tarihler de çok önem arz ediyor.
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