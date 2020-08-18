Ne zaman emekli olurum?
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
20.12.1969 doğum tarihim, SGK girişim 03.06.1997. Mustafa ORHAN
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra. Ş. KAYA
2005'teki başlangıcınıza göre 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden ne zaman emekli olurum? Necmi YAMAN
3600 günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021'i beklemelisiniz. Ayrıca 5000 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
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