Ne zaman emekli olurum?
SSK emeklilik şartlarına göre, işe başlamadan evvel askerliği yapanların daha sonra askerlik borçlanması yapıp ödemeleri durumunda işe başlama tarihi, ilk işe girişlerinden itibaren borçlanılan askerlik süresi kadar tarihin geriye çekilmesi sonucu bulunmaktadır. Örnek verecek olursak; ilk işe başlama tarihi 01.01.1987 olan kişi 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir.
Bu kişi 2 aylık askerlik borçlanması yaparak girişini 01.11.1986 tarihine çeker ve 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olur. Tabii ki bu ilk işe girişi askerden sonra olanlar için geçerlidir. İlk işe girişi askerden önce olanlar askerliği borçlanarak prim günlerine ilave ettirir ancak yaş ve kademeden herhangi bir düşme söz konusu olmaz.
10.09.1966 doğumluyum, 19.06.1989'da Bağ-Kur girişim bulunuyor. Toplam 300 günüm var.
03.11.1989'da SSK girişim ve 3100 günüm bulunuyor. Sigortam askerden sonra başladı. Askerlik borçlanması yapmadım. Ercan BAYRAM
Verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanarak 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 300 gün Bağ-Kur, 3100 gün SSK ve 540 gün askerlik ile beraber toplamda 3940 gününüz olur. Emekli olabilmeniz için 1435 gün daha (4 yıl eder) prim ödemeniz gerekmektedir. Buna göre de 4 yıl sonra emekli olabilirsiniz.
Ayrıca 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 10.09.2026 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. D. MEYDAN
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan, askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 günden ne zaman emekli olurum? Levent
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
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