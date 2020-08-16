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  • 16 Ağustos 2020, Pazar

Ne zaman emekli olurum?

02.06.1974 doğumluyum. 1989 yılında meslek lisesinden sigortalı oldum. İlk primim 18.08.1997 tarihinden itibaren görülüyor. 5300 günüm var. Askerliğimi 1994-1996 yıllarında yaptım. Askerliğimi ne kadar borçlanmalıyım ve de ne zaman emekli olurum? Fatih ASLAN
Staj girişi emeklilikte sayılmaz.
1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece üç aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.

17.01.1971 doğumlu bayanım, işe giriş tarihim 20.05.1986, toplamda 2130 günüm var. SSK giriş tarihimden sonra bir çocuğum var.
Normal şartlarda veya yaş şartından veya 3600 günle de olsa ne zaman ve nasıl emekli olabilirim? Yağmur SARI
Sayın Okurum, SSK girişinden sonraki doğum için borçlanma yapabilirsiniz. Bir çocuk için iki yıl yani 720 gün kazanabilirsiniz.
Ancak 3600 gün ile emekli olabilmeniz için prim günü tamamlayıp 58 yaşınızın dolacağı 17.01.2029 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Normal emeklilik için ise; 5075 prim günü tamamlayıp prim günün tamamlandığı tarihte emeklilik talebi verebilirsiniz.
Bunun için doğum borçlanması yapıp 720 gün kazanabilir ve eksik olan 2225 günü (6 yıl eder) prim ödeyerek tamamlayıp altı yıl sonra emekli olabilirsiniz. Eğer 5075 günü tamamlamaya giderseniz çalışmadan isteğe bağlı ödemeniz halinde sakın aralıksız 3,5 yıl ya da başka bir tabirle 1260 gün ödemeyin. Çünkü 1260 günü isteğe bağlıdan tamamlarsanız Bağkur emeklilik şartlarına tabi olursunuz ki o zaman bu saydığım şartlardan emekli olmanız hayal olur. Bu nedenle önce 3 yıl sigortalı bir işte çalışmaya gayret edin ve kalan 3 yılı çalışmazsanız isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanızda sakınca yok.

Ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996 'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum?
S. KESKİN
Çıraklık girişi emeklilikte sayılmaz bu nedenle emeklilikte işe başlama tarihiniz 2005 yılı olarak hesaplanmaktadır. En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

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