Ne zaman emekli olurum?

■ 05.04.1969 doğumluyum, 01.07.1985 sigorta girişliyim, 6500 günüm var. Ne zaman emekli olurum?

K. ARSLAN

İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. Tüm şartlar oluşmuş. İstediğiniz zaman emekli olabilirsiniz.

■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? T. AVCI

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

■ 09.12.1971 doğumluyum, sigorta girişim 1991, ne zaman emekli olurum? Mustafa YAMAN

Sayın Okurum, 1991 yılındaki işe girişiniz 24 Mayıstan önce ise 25 yaş, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için üç şartın da oluşması gerekmektedir.

■ 07.03.1974 doğumluyum, işe girişim, 10.05.1991, toplam gün sayım 5530 gün, ne zaman emekli olabilirim? M. KAYA

25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. Ancak 52 yaşınız 2026 yılında dolacak.

07.03.2026'da emekli olursunuz.