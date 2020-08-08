Ne zaman emekli olurum?

151993 Temmuz SGK girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 11.12.1977 doğumluyum. Askerlik 6 ay yaptım ve ödemedim. T. SARI

İşe başlangıcınıza göre 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.

25 yıl şartınız tamamlanmış, 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 11.12.2031 olacaktır.

26.10.1969 doğumluyum. 01.01.1992 tarihinde SSK'lı olarak 10 ay çalıştım. 19.10.1992 tarihinden itibaren memur olarak çalışmaktayım. Yani SSK ile memuriyete giriş arasında boşluk yok. Askerliğimi SSK'dan önce yaptım. Askerlik borçlanmasını ödedim. Ahmet KILIÇ

18 ay askerlik yaptığınız varsayılırsa, borçlandığınız askerlik, SSK'lı çalışmalarınız ve memuriyet hizmetlerinizle beraber Emekli Sandığı emeklilik şartlarından 9000 prim gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2021 yılında dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 26.10.2021 olacaktır.

1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Kazım ÇAKIR

Çıraklık girişi emeklilikte sayılmaz, bu nedenle emeklilikte işe başlama tarihiniz 2005 yılı olarak hesaplanmaktadır. En az 4500 prim gün ve 60 yaş ile kısmi, yine 60 yaş ve 7000 prim günle tam emeklilik şartlarına tabisiniz.

03.05.1974 doğum tarihim, SSK girişim 01.05.1996, 5092 gün primim var. Askerliğimi 1994 yılında 18 ay olarak yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam ne zaman emekli olurum? S. YANIK

SSK girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 6 aylık askerlik borçlanması yaparak 25 yıl, 55 yaş, 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.

Buna göre de 478 gün daha prim ödeyerek 55 yaşınızın dolacağı 04.05.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.

17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Dursun Ç.

İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.