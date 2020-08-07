Ne zaman emekli olurum?

15.08.1976 doğumluyum. 01.01.1995 tarihinde SSK kapsamında olarak işe başladım. 01.01.1995'ten 485 gün SSK var. 12.09.2001 tarihinde öğretmen olarak göreve başladım ve halen çalışmaktayım. Fatih KARADEMİR

Tüm hizmetlerinize göre 9000 prim gün ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Ancak en az bir yıllık askerlik borçlanırsanız 58 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda 15.08.2034 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerliği ödemezseniz 60 yaşınızın dolacağı 15.08.2036'da emekli olabilirsiniz.

12.09.1976 doğumluyum. 5320 günüm var, sigorta başlangıcım 01.11.1995.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız bu yılın sonunda bitecek. 430 gün daha ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 55 yaşınız 2031 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.09.2031 olacaktır. Askerliği ödemeniz emeklilik yaşınızı geriye çekmez.

01.01.1966 doğumluyum. İşe başlama tarihim 30.08.1991, askerliği borçlanıp ödedim, 5400 günüm bulunuyor. Faik PERÇİN

Ödemiş olduğunuz askerlikle beraber 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Eğer 5400 prim gününüzün içinde ödediğiniz askerlik mevcutsa 125 gün daha prim ödemeniz halinde emekli olabilirsiniz.

Emekli olabilmeniz için 5525 prim günü tamamlamanız gerekiyor. Ancak askerlik hariç 5400 prim gün varsa hemen emeklilik talebi verebilirsiniz.

SSK girişim 01.02.2005, doğum tarihim 10.12.1979, prim gün sayım 4000. Dokumacı

08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan çalışanlar erkeklerde 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir.

Bayanlarda ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik; 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidirler.

21.02.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 22.05.1995, şu an itibarıyle toplamda 7000 günüm bulunuyor. 1993 ve 1994 yıllarında 19 ay askerliğimi yaptım. Askerliğimi borçlanarak erken emeklil olabilir miyim? Şener İ.

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 12.5 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 21.02.2027 olacaktır.

Askerlik bir yaş kazandırır.