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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 06 Ağustos 2020, Perşembe

Ne zaman emekli olurum?

10.06.1971 doğumluyum, 22.10.1987'de lisedeyken yaklaşık 20 ay staj primim ödendi. Şu an işe giriş tarihim 20.06.1989 görünüyor. 1994'te 550 gün askere gittim. Yaklaşık 10.000 prim günüm var. C. GÜRBÜZ
Staj girişinin emeklilik hesaplamasında geçerliliği yoktur. İlk işe başlangıcınız olan 1989 yılındaki girişinize göre, 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 51 yaşınız 2022 yılında dolacak.
Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.06.2022 olacaktır.

Sigorta girişim 03.10.1992. Askerden sonra çalışmaya başladım. Prim günüm 5850, borçlanma yaparak emeklilik tarihini geriye çekebilir miyim? Ne kadar askerlik borçlanması yapmam gerekiyor? Kısa süreler borçlanabilir miyim? İsmail ASLANKUŞ
Sigorta girişi askerden sonra olanlar borçlanma yapıp ödeyerek emeklilik yaşını bir yaş geriye çekebilir. İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabisiniz.
16.5 aylık askerlik borçlanarak 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Doğum tarihinizi yazmadığınızdan şu tarihte emekli olabilirsiniz diyemiyorum.

07.04.1973 doğumluyum. İlk sigorta girişim 01.05.1991. Sigortalılıkta 580 günlük hizmetim bulunmakta.
18.10.1998 tarihinde memur olarak göreve başladım ve halen de çalışıyorum. Sigortalılıkta geçen 580 günlük süreye hizmet birleştirmesi (emekli müktesebine değerlendirmesi sonucu doğan kesenek farklarını yatırdım) yaptım. Zekeriya KESKİN
580 gün sigorta ve ilk memuriyet işe başlangıcınıza göre, 9000 prim gün ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. 2022 yılında prim gün sayınız, 2029 yılında 56 yaş şartınız dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih Nisan 2029 olacaktır.
Ancak askerlik yapılmışsa, 15.5 aylık askerliği borçlanıp öderseniz tam bir yıl önce, Nisan 2028 tarihinde emekli olabilirsiniz.

Babam 1964 doğumlu ve 01.04.1997'den tarım Bağ-Kur başlangıcı var. 4/b'den 3261 gün, 4/a'dan 1114 gün prim olmak üzere 4375 gün primi bulunuyor. 550 gün askerlik yapmış. Serdar BALCI
Babanız 150 gün daha, yani 5 aylık 4/a üzerinden prim ödeyerek son 3.5 yıl şartını yerine getirmeli ve 60 yaşının tamamlanacağı doğum tarihinin gün ve ayına göre 2024 tarihini beklemelidir.
Bu durumda askerlik ödemeye ya da daha başka prim ödemeye gerek yok.
Eğer tam emekliliğe gitmek isterse askerliği ödemesi ve üstüne 835 gün daha prim ödemesi gerekecek.

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