Ne zaman emekli olurum?

01.12.1966 doğum tarihim, 01.05.1982 sigorta başlangıcım, 2050 gün sigorta, 970 gün Bağ-Kur, 550 gün askerlik var. 3600 veya 5000 binlerden ne zaman emekli olurum? S.K.

25 yıl, 46 yaş ve 5075 günle tam, 3600 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.

5075 günle emekli olabilmeniz için askerliğin haricinde 1515 gün daha prim ödemelisiniz. 3600 prim günden emekli olabilmeniz için de yine askerliğin haricinde 40 gün daha prim ödeyip 60 yaşınızın dolacağı 01.12.2026 tarihinizi bekleyebilirsiniz.

Bu durumda 4 yıl, 75 gün daha prim ödeyip 5075 günü tamamlayarak daha erken emekli olabilirsiniz. Aksi durumda 2026 yılını beklemelisiniz.

25.08.1965 doğumluyum. 01.10.1983 sigorta başlangıcım. 2206 gün primim bulunuyor. Doğum borçlanması için 2 çocuğum var. 3600 günle nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? B.Ü.

Doğumlar işe girdikten sonra ise ve çocukların doğum tarihlerinden sonra iki yıl içerisinde adınıza herhangi bir prim yatmadıysa 1440 gün doğum borçlanması hakkınız bulunmaktadır.

Mevcut priminizin üzerine 1440 günü borçlanırsanız 3600 gün tamamlanmış olur ancak 50 yaşınız 2015 yılında tamamlandığından 58 yaş-kademesine tabisiniz. Dolayısıyla doğum borçlanmanızı yapıp 58 yaşınızın dolacağı 25.08.2023 tarihinde 3600 prim günle emekli olabilirsiniz.