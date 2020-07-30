Ne zaman emekli olurum?
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? Nihat A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız 2019'da tamamlanmış. 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK başlangıç tarihim. Toplam 4781 gün prim ödemesi bulunuyor. Aynı işyerinde 7 senedir çalışıyorum. S.A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık 3 yıla tekabül eder. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 olacaktır.
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