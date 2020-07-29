Ne zaman emekli olurum?
15 senedir aynı işyerinde çalışıyorum, kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? Tazminat alırsam işsizlik aylığından da faydalanabilir miyim? F. AKTAŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 52 yaşınız ise 2023 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 olacaktır.
İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız.
Ancak 15 yıl, 3600 prim gün şartınız tamamlandığından, SGK'dan alacağınız yaşı bekleyeceğinize dair yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminatınızı alabilirsiniz. Fakat her ne kadar tazminat alsanız da işsizlik maaşına bağlanamazsınız. Çünkü işsizlik aylığı alabilmeniz için haksız bir nedenle ve isteğiniz dışında işten çıkartılmanız gerekmektedir. Bu nedenle kanunda her tazminat alan işsizlik aylığı alabilir diye bir düzenleme bulunmamakta.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olabilirim? Yörük
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısıyla 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
07.11.1988 Bağ-Kur girişim, 1484 günüm var. 15.01.1994 SSK girişim, 5966 günüm bulunuyor. 01.01.1970 doğum tarihim. Mahmut Hakan BOZDAĞ
1988 Bağ-Kur girişinize göre 4/a'dan (SSK) 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün şartlarınız tamamlanmış. Ancak 51 yaşınız 2021 Ocak ayında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih Ocak 2021 olacaktır.
20 Ağustos 1976 doğumluyum, sigorta başlangıcım Şubat 1998, 5200 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Bekir C.
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Askerliği işe girişten önce yaptıysanız en az 9 aylık askerlik ödeyerek 56 yaşa ve 5825 prim güne tabi olup, 20 Ağustos 2032 tarihinde emeklilik talebi verebilirsiniz.
1956 doğumluyum. 01.07.1995 Bağ- Kur işe giriş tarihim, 2009'a kadar 13 yıl, 10 ay hizmet sürem var, yaş haddinden ne zaman emekli olurum? Selami K.
Bağ-Kur'dan yaştan emekli olabilmeniz için 5400 gün yani 15 yıl prim ödemiş olmak ve 58 yaşınızı tamamlamış olmanız gerekmektedir.
Kalan süreyi askerlikle ya da aktif olarak ödeyerek emekli olabilirsiniz.
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