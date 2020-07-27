Ne zaman emekli olurum?

■ İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunuyor. A. ŞAHİN

İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025'te dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.

■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. 5...780126 Nolu SMS

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.

Ayrıca 3600 günü tamamlayarak 60 yaşınızın dolacağı doğum tarihinizin gün ve ayına göre 2039 yılında kısmi (yaştan) emekli olabilirsiniz.

■ Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 günüm var. 5...262754 Nolu SMS

İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028'de dolacağından, emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında, yani tam 1 sene sonra emekli olabilirsiniz.

■ 01.04.1987 girişliyim, ne zaman emekli olurum? 5...339349 Nolu SMS

1987 tarihinde işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 tarihinden önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler.

■ Doğum tarihim 10 Şubat 1972, sigortalı işe başlama tarihim 1 Temmuz 1994, ancak üç ay çalıştım. Tekrar çalışmaya 1999 yılında başladım. Askerliği 1992 yılında yaptım. 6000 güne yakın primim var. Halen özel sektörde çalışıyorum. Telat A.

Emekliliğinizi 1994 yılındaki ilk işe başlangıcınıza göre hesaplayacağız. Bu girişe göre;

25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve 5750 prim gün şartlarınız tamamlanmış ancak 55 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10 Şubat 2027 tarihi olacaktır. Ancak askerliğin 1.5 ayını borçlanıp öderseniz 54 yaşa tabi olursunuz. Bu durumda tam 1 yıl önce, yani 10 Şubat 2026 tarihinde emekli olabileceksiniz.