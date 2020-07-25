Ne zaman emekli olurum?
4.5 aylık askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
25 yılınız tamamlanmış. Askerlikle beraber prim gün sayınız da tamam olacak. Bu duruma göre sadece 53 yaşınızı tamamlamanız gerekecek. 53 yaşınız 2022'de dolacağından, emekli olacağınız tarih 15.01.2022 olacaktır.
24.09.1975 doğumluyum. Sigorta başlangıcım 13.05.1996, toplam günüm 5409, 1996 Kasım ayında askere gittim. 1998 dönüş. 2000 Haziran'da Emekli Sandığı'na bağlı olarak çalıştım, 2004 Şubat ayında ayrıldım. Askerliği yatırdım. SGK'lı olarak çalışıyorum.
'Hizmet birleştirme için erken' dediler. Ne zaman yapmalıyım? B. AKTEMUR
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Doğum tarihiniz itibariyle 2031 yılından önce emekli olamıyorsunuz.
Bu nedenle 56 yaşınızın tamamlanacağı 24.09.2031 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak emekli olabilirsiniz. Hizmet birleştirme işlemi olmadan zaten emekli olamazsınız. Emekliliğinize 2 yıl kala hizmet birleştirme yapabilirsiniz.
20 Kasım 1964 doğumluyum. SSK girişim 1 Nisan 1999 ama 1998 yılında Almanya'da 3 ay sigortalı olarak çalıştım. Askerliğimi 1993 yılında paralı olarak 2 ay yaptım. Prim günüm ise 7000. Cemil BOZKURT
SSK girişinize göre 25 yıl, 58 yaş ve 5975 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 58 yaşınız 2022'de, 25 yıl şartınız 2024'te dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih Nisan 2024 olacak. Ancak yurt dışında geçen 3 aylık sigortalılık süresini birleştirme yapıp öderseniz emekli olacağınız tarih 3 ay öne gelir ve 2024 Ocak ayında emekli olabilirsiniz.
1992 yılında sigortalı oldum, günüm doldu, yılımı da tamamladım. Bir de şu anki çalıştığım işyerinde 7 yıldır asgari ücretle çalışıyorum. İşveren zam yapmadı. Kadir TÜZÜNOĞLU
25 yıl ve prim gününüz tamamlanmışsa sadece yaş şartınızın tamamlanması kalmıştır. Doğum tarihinizi yazmamışsınız. İşe girişiniz 24.11.1992 tarihinden önce ise 53, sonra ise 54 yaşa tabisiniz. Yaş şartı tamamlanınca emekli olabilirsiniz. İş Kanunu'na göre, işverenin çalışanın ücretine zam yapması yasal zorunluluk değildir ancak iş sözleşmesi ile bu konuda düzenleme getirmek mümkündür. İş sözleşmesinde ücret zammı yapılmasının işverenin iradesinde olduğu hallerde, ücret zammı yapılmaması yasaya da aykırı olmayacak ve işçi ücret zammı ile ilgili talepte bulunamayacak, ayrıca iş akdini feshetmesi mümkün olmayacaktır.
İşyerinde toplu iş sözleşmesi varsa veya iş sözleşmesinde zam oranı belirtilmiş ise işveren zam yapmaktan kaçınamaz.
Sözleşmede zam oranı belirtildiği halde zam yapılmazsa işçi sözleşmeyi feshederek tazminatını talep edebilir.
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