Ne zaman emekli olurum?
İşe giriş tarihiniz olan 2002'ye göre emekli olabilmeniz için 60 yaşınızı tamamlamanız gerekiyor. 60 yaşınız 2031 yılında tamamlanacak.
Bu da demek oluyor ki; 16.11.2031 tarihinde emekli olabileceksiniz.
08.09.1999 tarihinden sonra işe girenler iki türlü emekli olabilir.
Birincisi; 25 yıl sigortalılık süresi, 60 yaş ve 4500 prim günden kısmi emekli. İkincisi; yine 60 yaş ve 7000 günden tam emeklilik. 25 yıl sigortalılık süreniz 2027 yılında tamamlanacağından 25 yıl ile ilgili sorun yaşamayacaksınız.
03.05.1968 doğumluyum.
20.09.1988 SSK'lı olarak ilk işe giriş tarihim. 1995 yılına kadar 214 günlük SSK hizmetim var. 11.04.1995 tarihi itibarıyla şirket ortağı olarak Bağ-Kur'lu oldum. 8030 gün (22 yıl 3 ay 20 gün) Bağ-Kur primlerimi düzenli artışla ödedim. Askerliğimi kısa dönem 1991 yılında yaptım.
01.08.2017 tarihinden itibaren başka bir firmada SSK'lı olarak çalışmaktayım. Bana son 3.5 yıl (1261 gün) SSK'ya geçersem hem daha yüksek maaş hem de yıldan kazanacağım söylendi. SSK'dan ne zaman emekli olurum? Bülent TOPUZOĞLU
Verdiğiniz bilgilere göre, son 3.5 yıl şartını (1260 gün) tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
En son 4/a kapsamında çalışmaya başladığınızdan yola çıkarak ara vermeden primlerinizin tam yatması halinde 2021 yılının Şubat ayında emeklilik dilekçesi verebilirsiniz. Mart ayı itibariyle de emekli aylığınızı alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun.
01.10.1988 staj, 01.08.1998 asıl iş için sigorta başlangıcım. Yasin İMAMOĞLU
Staj girişi emeklilik hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu nedenle emeklilik hesaplamanız asıl işe başlama tarihinize göre yapılacaktır. 01.08.1998 işe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
Doğum tarihinizi ve prim gün sayınızı yazmamışsınız. Bu şartlarda 25 yılınız 2023'te dolacak. Bu tarihe kadar 5900 prim günü ve 57 yaş şartını tamamlayarak 2023 Ağustos ayında emekli olursunuz. Ancak işe başlangıcınız askerlikten sonra ise 14.5 ay askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda da tam bir yıl önce emekli olma şansınız olur.
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