Ne zaman emekli olurum?

01.02.1978 doğumluyum. 13 Eylül 2001 tarihinden beri kamuda çalışmaktayım. Böbrek yetmezliğinden Diyaliz hastası oldum. Sorum şu: malulen emekli olabilir miyim? Olursam ne kadar emekli maaşı alırım? Umut GÜLNAHAR

Sayın Okurum, malulen emekli olabilmeniz için işe başladıktan sonra 1800 prim gün ve 10 yıllık sigortalılık süresi ile çalışma gücünüzü en az %60 oranında kaybetmiş olmanız gerekmektedir.

Malüllük için karar vermek doktor raporları ile SGK 'nın vereceği karara bağlıdır. Alacağınız raporun SGK tarafından değerlendirilmesi sonucu çalışma gücünün %60 'ının kaybedildiği tespit edilirse malüliyet aylığına bağlanabilirsiniz.

■ Ali Bey, 1971 doğumlu bayanım. 15.01.1996 yılında memur olarak işe başladım ve halen çalıyorum. Bu şartlara göre ne zaman emekli olabilirim? 5...170800 nolu SMS:

Sayın Okurum, memuriyet işe başlangıcınıza göre, 52 yaş ve 7200 prim gün şartlarına tabisiniz.

Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 52 yaşınız 2023 yılında tamamlanacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih doğum gününüzün gün ve ayına göre 2023 yılı olacaktır.

■ 01.01.1977 doğumlu bayanım.

1997 yılı Mart ayında özel bir şirkette işe başladım. Parça parça toplamda 4857 prim gün sayın var. Ne zaman emekli olurum? A.

ARSLAN

İşe başlangıcına göre, 20 yıl, 53 yaş, 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 20 yıl şartınız tamamlanmış. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1043 gün daha çalışmanız gerekmektedir.

Ancak 53 yaşınız 2030 yılında tamamlanacak. Bu nedenle 01.01.2030 tarihine kadar 5900 prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.

■ Ali Bey, işe başlangıcım bağkur kapmasında 25.12.2002, sonradan esnaflığı bırakıp 2004 yılında ssklı çalışmaya başladım, halen çalışıyorum. 21.02.1980 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? 5...383809 nolu SMS:

Sayın Okurum, cinsiyetinizi belirtmemişsiniz. Eğer bayansanız;

58 yaş ve 7000 prim gün şartlarına, erkekseniz 60 yaş ve 7000 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 7000 günü tamamlayarak 21.02.2040 tarihinde emekli olabilirsiniz.