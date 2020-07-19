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  • 19 Temmuz 2020, Pazar

Ne zaman emekli olurum?

30.06.1994'te Bağ-Kurlu olarak işe başladım. 31.07.1991 'de 8 aylık kısa dönem askerlik yaptım. Kaç ay askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım 1 yıl öne gelir? Ufuk ÖZMARAL
Ufuk Bey, Bağ-Kurlu olduktan sonra ara vermeden devam ettiğinizi varsayarsak bağkurdan 9000 prim gün ve 55 yaşa veya sonradan SSK'lı olarak çalıştığınız varsayılırsa SSK'dan 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Sorunuza direk cevap vermek gerekirse sadece 1,5 aylık askerlik borçlanarak 54 yaşa tabi olabilirsiniz. Bu durumda sadece 1,5 aylık borçlanmanız emeklilik yaşınızı bir yaş öne çekecektir.

Ben Nuray BALLISOY. Sigorta giriş tarihim 11.12.1989. 4A hizmetim 3236 gün, 4B hizmetim 4 yıl 8 ay 18 gün (1698 gün) doğum tarihim 01.02.1966. 5375 gün ile 46 yaşında emekliliği hak ediyorum. Yani yaşımı doldurdum günlerimi tamamlamayı bekliyorum.
Bugün itibarı ile 441 güne ihtiyacım var. Bu kalan günlerimi isteğe bağlı (4B) olarak tamamlarsam 4A'dan mı yoksa 4B'den mi emekli olurum?
Nuray Hanım, işe başlangıcınıza göre emeklilik hesaplamanızda son 3,5 yıl yani 1260 günün hangi statüde yani 4/a ya da 4/b kapsamında geçtiğini bilmemiz gerekir. Eğer son 1260 gün (3,5 yıl) 4/a kapsamında geçmişse son 441 günü isteğe bağlı tamamlamanızda hiçbir sakınca yok.
Eğer son 1260 gün 4/b kapsamında geçmişse durum tamamen değişir. Bu durumda 4/a kapsamından emekli olabilmek için sadece eksik olan 441 günü tamamlamakta yetmez. Bu durumda 3,5 yılı 4/a kapsamında tamamlamanız gerekebilir. Bu nedenle son 3,5 yılın yani ödenen 1260 gün primin hangi statüde tamamlandığı önemlidir.

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