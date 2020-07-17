Ne zaman emekli olurum?

28.07.1980 doğumluyum, 1994 yılından beri 6500 gün sigortam var. Ne zaman emekli olurum? 5Ö208958 Nolu SMS:

İşe girişiniz 24 Mayıs 1994 tarihinden önce ise 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına, bu tarihten sonra ise 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 2023 yılında 25 yıl şartınız, 2034-2035 yıllarında yaşınız dolacak. Bu durumda yaş şartınızı tamamlayınca emekli olursunuz.



12.05.1979 doğumluyum. 1996 sigorta girişliyim. Emekli ne zaman olabilirim? 5Ö288030 Nolu SMS:

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

Emekli olabilmeniz için 56 yaşınızın dolacağı 2035 tarihine kadar 5825 günü tamamlamanız gerekmektedir.



Ben 10.09.1966 doğumluyum, 19.06.1989'da Bağkur girişim bulunuyor.Toplam 300 günüm var. 03.11.1989 'da SSK girişim var ve 3100 günüm bulunuyor. Sigortamı askerden sonra aldım. Askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olurum? M. KAPLAN

Sayın Okurum, verdiğiniz bilgilere göre 25 yıl, 51 yaş ve 5450 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik borçlanarak 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda 300 gün bağkur, 3100 gün SSK ve 540 gün askerlik ile beraber toplamda 3940 gününüz olur. Emekli olabilmeniz için 1435 gün daha (4 yıl eder) prim ödemeniz gerekmektedir.

Buna göre de 4 yıl sonra emekli olabilirsiniz. Ayrıca 3600 gün ile 60 yaşınızın dolacağı 10.09.2026 tarihinde yaştan (kısmi) emekli olabilirsiniz.

02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS:

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.

2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz.

İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.



01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe girişim, 15.01.2015 çıkışım. Askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim. Ne zaman emekli olabilirim? 5...534462 Nolu SMS:

İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.

14,5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak. Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.