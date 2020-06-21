Çalışanın deneme süresi
İş Kanunu'na göre taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok 2 ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
■ Şirket ortaklığımdan dolayı Bağ-Kur sigortalısıyım. Bağ-Kur emekliliği bayağı zor, 25 yıl ödemek gerekiyor. Bu nedenle SSK'ya geçmeyi düşünüyorum. Fakat şirket ortaklığımı bırakamıyorum. Şirket ortaklığım devam ederken SSK primi ödeyebilir miyim? SSK primlerini ortağı olduğum şirketten ödesem sayılır mı? Ne yapabilirim? 5...430583 Nolu SMS
Şirket ortaklığınız devam ederken SSK'lı bir işte çalışmanızda herhangi bir engel bulunmamakta. SSK'lı olarak çalışırsanız 4/a hizmetiniz geçerli olur, Bağ-Kur sigortalılığınız durur. Fakat gerek kendinize ait işyerinizden gerekse ortağı olduğunuz şirketten adınıza çalışan sigortalı primi (4/a) ödeyemezsiniz.
Bu durumda adınıza yatacak olan SSK (4/a) primleri geçerli olmaz.
Dolayısıyla eğer SSK'ya geçecekseniz başkasına ait işyerinde çalışmanız gerekmektedir.
Ne zaman emekli olurum?
■ 01.03.1964 doğumluyum, Temmuz 1986'da işe başladım, 2780 prim günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...816483 Nolu SMS
Mevcut girişinize göre 5300 prim gün şartına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise borçlanarak 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 25 yıl ve yaş ile ilgili sıkıntı yok, ikisi de tamamlanmış.
Prim gün tamamlanınca tam emekli olabilirsiniz. Kısmi emeklilik için ise 3600 prim günü tamamlayıp, 60 yaşınızın dolacağı 01.03.2024 tarihini beklemeniz gerekmektedir.
■ 02.06.1973 doğumluyum. 01.12.2004 yılından beri esnaf Bağ-Kur'luyum. O zamandan beri yatırıyorum. Ne zaman emekli olurum?
5...465753 Nolu SMS
Bağ-Kur'dan 9000 prim gün ve 60 yaşa tabisiniz. Emekli olabilmeniz için 9000 prim günü tamamlayıp 60 yaşınızın dolacağı 02.06.2033 tarihi beklemeniz gerekiyor. Son 3.5 yıl SSK ödemeniz halinde, yine aynı tarihte, 7000 günle SSK'dan emekli olabilirsiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 3600 ile tazminat alan çalışabilir mi? 20 Haziran 2020, Cumartesi 3600 günü doldurup tazminat aldığım zaman tekrar işe başlamam olur mu? Yoksa 3600 gün ve 60 yaşımı beklemem mi...
- Kadının korunması 17 Haziran 2020, Çarşamba ■ Eşimle boşanma aşamasındayız. Boşanma sebebimiz ise aile içi şiddet. Eşimden ve eşimin yakınlarından şiddet gördüğüm...
- İşin ağır olması tazminat gerektirmez 16 Haziran 2020, Salı Çalıştığım işin ağır olmasından dolayı kendi isteğimle işten ayrılmak zorunda kaldım. İşin ağır olduğunu belirtip...
- Hafta tatilinde çalışanın ücreti 14 Haziran 2020, Pazar ■ Fazla mesai ücretleri nasıl ödenmeli? Bazen normal mesai saatleri dışında fazla çalışıyor, bazen de hafta tatili...
- İşçiler bunları yapmayın 13 Haziran 2020, Cumartesi 7 ay sigortalı çalıştım, 7'nci sadece bir gün devamsızlık yaptım, ertesi gün işverenle müdür hakaret ederek işten...
- 3600 ile tazminat alan çalışabilir mi?
- Kadının korunması
- İşin ağır olması tazminat gerektirmez
- Hafta tatilinde çalışanın ücreti
- İşçiler bunları yapmayın
- İstifa edenler tazminat alamaz
- İşçilerin mazeret izinleri nelerdir?
- Boşanıp birlikte yaşayanlar dikkat!
- İşçiye hakaret tazminat gerektirir
- Tazminat peşin ödenir