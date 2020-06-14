Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 14 Haziran 2020, Pazar

Hafta tatilinde çalışanın ücreti

■ Fazla mesai ücretleri nasıl ödenmeli? Bazen normal mesai saatleri dışında fazla çalışıyor, bazen de hafta tatili günümüz olan pazar günleri fazla çalışıyoruz. Hafta tatilinde çalıştığımız mesai ücreti ile normal fazla mesai ücreti arasında fark var mı? 5...177148 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre; haftada 6 gün çalışan işçinin 1 gün hafta tatili hakkı vardır. Hafta tatili kullandırılması zorunludur. Hafta tatilinde çalışan işçiye işverenin toplam 2.5 yevmiye ödemesi gerekir. Haftalık çalışma süresi 45 saattir. Haftada 45 saatten sonra yapılan çalışmalar fazla çalışmadır ve saat ücretinin yüzde 50 fazlasıyla ödenmesi gerekir.

■ Emeklilik yaşımı bekliyorum sadece sağlık primi ödüyorum. Ödediğim sağlık primleri alacağım emekli aylığını etkiler mi? Bir artış söz konusu olur mu? 5...383809 Nolu SMS
Sadece sağlık primi ödüyorsanız yani emekli değilseniz, herhangi bir işte çalışmıyor, ticari veya tarımsal faaliyette bulunmuyor, isteğe bağlı sigorta ödemiyor ve işsizlik sigortası parası almıyorsanız zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödüyorsunuz demektir. Zorunlu GSS primi ödeyenler sağlık yardımı alabilirler ancak ödenen bu primlerle emekli olamayacakları gibi, bu primlerin emekliliğe olumlu ya da olumsuz etkisi olmaz. Yani zorunlu olarak GSS ödeyenlerin ödedikleri sağlık primleri emeklilikte geçerli değildir. Emekli olabilmek için yukarıda saydığım faaliyetlerden birisi ile ilgili prim ödenmesi gerekmektedir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Hafta tatilinde çalışanın ücreti
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ