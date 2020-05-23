RAMAZAN İMSAKİYE
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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 23 Mayıs 2020, Cumartesi

Emekli olacak memurlar dikkat

Bir belediyede 657 sayılı Kanun'a tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Emekliliğimi istemeyi düşünüyorum. Fakat pişman olursam diye endişeleniyorum. Dilekçemi verdikten sonra emekli olmaktan vazgeçebilir miyim? T.T.

SGK uygulamalarında emeklilik talebinden vazgeçilmesi, yani tahsis talebinden sarfınazar edilmesi mümkündür. Çünkü SGK tarafından sigortalılara ya da bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için gerekli koşullardan biri 'tahsis talebinde bulunmak'tır. Bu talep olmadan, diğer bir ifadeyle sigortalı veya hak sahipleri aylık bağlanmasını yazılı olarak istemedikleri sürece, diğer koşullar sağlanmış olsa bile aylık bağlanması mümkün değildir.
Ancak sigortalı veya hak sahiplerinin aylık talebinde bulunduktan sonra bu taleplerinden vazgeçebilmeleri için öncelikle yazılı olarak bunu SGK'ya bildirmeleri gerekir. Talebin SGK'ya intikal ettiği tarihte aylık bağlama işlemi gerçekleşmemişse, emeklilik talebinden vazgeçilebilir.
Ancak 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ilk fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar, yani devlet memurları bakımından farklı bir duruma da değinmek gerekir. Devlet memuru iken kurumları tarafından emekliye sevk onayı alınarak görevleri ile ilişikleri kesilen ve emeklilik belgeleri SGK'ya gönderilenler emeklilik işlemleri sonuçlanmadan kendi iradeleri ile aylık bağlanması taleplerinden vazgeçtiklerini SGK'ya bildirseler bile bu talepleri kabul edilmez ve emeklilik işlemleri sonuçlandırılır.
Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, emeklilik dilekçenizi kurumunuza verdikten ve görevinizle ilişiğiniz kesildikten sonra emeklilik talebinden vazgeçmenizin mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

■ İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim?
A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.

■ Eşim 1975 doğumlu, Eylül 2000 sigorta başlangıçlı, 4500 gün primi, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5...646876 Nolu SMS
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış, 19 yıl şartı Eylül ayında dolacak. Bu durumda Eylül ayında emekli olabilme durumu söz konusudur. Hayırlı olsun.

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