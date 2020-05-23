Emekli olacak memurlar dikkat
SGK uygulamalarında emeklilik talebinden vazgeçilmesi, yani tahsis talebinden sarfınazar edilmesi mümkündür. Çünkü SGK tarafından sigortalılara ya da bunların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için gerekli koşullardan biri 'tahsis talebinde bulunmak'tır. Bu talep olmadan, diğer bir ifadeyle sigortalı veya hak sahipleri aylık bağlanmasını yazılı olarak istemedikleri sürece, diğer koşullar sağlanmış olsa bile aylık bağlanması mümkün değildir.
Ancak sigortalı veya hak sahiplerinin aylık talebinde bulunduktan sonra bu taleplerinden vazgeçebilmeleri için öncelikle yazılı olarak bunu SGK'ya bildirmeleri gerekir. Talebin SGK'ya intikal ettiği tarihte aylık bağlama işlemi gerçekleşmemişse, emeklilik talebinden vazgeçilebilir.
Ancak 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ilk fıkrasının (c) bendine tabi sigortalılar, yani devlet memurları bakımından farklı bir duruma da değinmek gerekir. Devlet memuru iken kurumları tarafından emekliye sevk onayı alınarak görevleri ile ilişikleri kesilen ve emeklilik belgeleri SGK'ya gönderilenler emeklilik işlemleri sonuçlanmadan kendi iradeleri ile aylık bağlanması taleplerinden vazgeçtiklerini SGK'ya bildirseler bile bu talepleri kabul edilmez ve emeklilik işlemleri sonuçlandırılır.
Bütün bu açıklamalar doğrultusunda, emeklilik dilekçenizi kurumunuza verdikten ve görevinizle ilişiğiniz kesildikten sonra emeklilik talebinden vazgeçmenizin mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde 43 engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim?
A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından, emekli olacağınız tarih 12.04.2025 olacaktır.
■ Eşim 1975 doğumlu, Eylül 2000 sigorta başlangıçlı, 4500 gün primi, yüzde 45 engelli raporu var. Ne zaman emekli olur? 5...646876 Nolu SMS
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış, 19 yıl şartı Eylül ayında dolacak. Bu durumda Eylül ayında emekli olabilme durumu söz konusudur. Hayırlı olsun.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hizmet dökümündeki harfler 21 Mayıs 2020, Perşembe ■ Emekliliğime az bir süre kaldı. Son bir hesap yapılsın diye hizmet dökümüme tekrar baktığımda 5 yıl önce sigortalı...
- Emeklilik için prime dikkat! 18 Mayıs 2020, Pazartesi ■ Genel Sağlık Sigortası primi ödüyorum, emeklilik hakkım var mı? 5...177148 Nolu SMS Sadece sağlık primi ödüyorsanız...
- Malul aylığı alanlar çalışmaya başlarsa 16 Mayıs 2020, Cumartesi Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya...
- Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse 14 Mayıs 2020, Perşembe ■ Ben en son bir oto tamirhanesinde çalıştım ve buradan da emekli oldum. Bana SGK 5230 gün üzerinden emekli aylığı...
- İşyerinde köpek ısırırsa iş kazası sayılır mı? 13 Mayıs 2020, Çarşamba ■ Bir galvaniz fabrikasında işçi olarak çalışıyorum. Öğle tatilinde fabrikada beslenen köpeklerin saldırısına uğradım....
- Hizmet dökümündeki harfler
- Emeklilik için prime dikkat!
- Malul aylığı alanlar çalışmaya başlarsa
- Hizmetlerin sahte olduğu tespit edilirse
- İşyerinde köpek ısırırsa iş kazası sayılır mı?
- Hisse devri yapan şirket ortakları dikkat!
- Evlenme ödeneği
- Eşiyle birlikte çalışanlar dikkat!
- Tek tip kıyafet giyme zorunluluğu
- Fazla mesaide işçinin onayı gerekir