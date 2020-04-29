RAMAZAN İMSAKİYE
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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 29 Nisan 2020, Çarşamba

İhbar tazminatı hakkında bilinmesi gerekenler

Bir işyerinde 8 ay çalıştım. İşyerim hiçbir mazeret göstermeden beni işten çıkarttı. 1 yılı doldurmadığımdan, tazminat alamadım. İhbar tazminatı hakkım var mıydı? 5...975577 Nolu SMS 4857 sayılı İş Kanunu'nun 17. maddesi gereğince iş sözleşmesini fesh etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. Yani işçisine işten çıkartmadan önce gerekli süre içerisinde ihbar etmek şartıyla sözleşmesini fesh edeceğini bildirmek zorundadır. Aynı durum işçi için de geçerlidir. İşten ayrılmadan önce yine gerekli süre içinde işçi, işten ayrılacağını bildirmek zorundadır. Bu şartlara uymayan işçi veya işveren ihbar tazminatı öder. İş sözleşmeleri;
- İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra, - İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra, - İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra, - İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesh eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Ne zaman emekli olurum?
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi 18 ay borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim?
5...285508 Nolu SMS İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz.
Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030'da emekli olursunuz.

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