Aile içi şiddet gören eşler dikkat!
Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlara gerekli ekonomik, sosyal ve hukuki yardımların yapılması amacıyla pek çok çalışma gerçekleştirilmekte, çeşitli yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir.
Bu yasal düzenlemelerden biri de 20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur.
Kanun kadının ve çocukların korunması ve şiddetin önlenmesi hakkında pek çok düzenleme getirmiş olmakla birlikte biz burada, sorunuz doğrultusunda, yalnızca aile içi şiddete maruz kalan kadınlara sağlanan sağlık yardımlarından söz edelim.
Kanunun 19. maddesine göre, hakkında koruyucu tedbir kararı verilen kişilerden genel sağlık sigortalısı olmayan ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına da girmeyen veya genel sağlık sigortası prim borcu sebebiyle fiilen genel sağlık sigortasından yararlanamayan ya da diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanlar; bu hallerin devamı süresince, gelir testine tabi tutulmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılır. Ayrıca, hakkında önleyici tedbir kararı verilen kişinin aynı zamanda rehabilitasyonunun veya tedavi edilmesinin gerekli olduğuna karar verilmesi halinde, genel sağlık sigortası kapsamında karşılanmayan rehabilitasyon hizmetlerine yönelik giderler ile rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi gereken diğer sağlık hizmetlerinin giderleri devlet tarafından karşılanır.
Dolayısıyla herhangi bir sağlık güvenceniz olmasa bile, hakkınızda mülki amir veya hakim tarafından verilen tedbir kararları devam ettiği müddetçe, sağlık yardımlarından ücretsiz olarak yararlanabilir ve tedavinize devam edebilirsiniz.
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