Staj yapana borçlanma hakkı
Ne zaman emekli olurum? 5...538752 Nolu SMS
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız girişin emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca bayanlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır. Yani stajyerlikten dolayı girişi yapılmış olan bayanlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır.
Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.
■ Özel sektörde çalışmaktayım. İşyeri tarafından tarafıma tahsis edilen arabayı şirketin özel işlerinde kullanmaktayım. Trafik cezası yersem bu cezayı kim ödemeli? Bu tip ceza nedeniyle işveren beni işten çıkartabilir mi? 5...177148 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğü bulunmaktadır. Sizin şahsi bir hatanızdan dolayı şirket zarara uğramış ise uğranılan bu zarar size rücu edilebilir. Ancak bu gerekçe ile işveren sizi tazminatsız işten çıkartamaz. Ama sürekli hata yapıyor iseniz ve bu durum da yaptığınız işi etkiliyor ise bu konuda yazılı olarak uyarıldığınız halde hata yapmaya devam ediyorsanız, işveren haklı nedenle sizi işten çıkartabilir. Bu durumda da tazminat ödemez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi? 16 Nisan 2020, Perşembe ■ İşveren işe geç kalanların ücretinden ne kadar geç kalmışlarsa 2 katı tutarında kesinti yapacağını ve kimsenin...
- Rahatsızlanana rapor parası 14 Nisan 2020, Salı ■ İşçi, hastalığa yakalanırsa rapor alabilir mi? İşçinin Coronavirüs nedeniyle hasta olması durumunda, çalışanın...
- İnşaat üzerinden prim ödeyenler dikkat! 13 Nisan 2020, Pazartesi İnşaat taahhüt işleri ile iştigal eden bir firmayız. İnşaatı biten binalar için SGK'dan ilişiksizlik belgesi almak...
- Muhasebeciler sahte kayıttan sorumlu tutulabilir mi? 09 Nisan 2020, Perşembe ■ 16 yıllık muhasebeciyim. Onlarca işyerinin defterini tutuyorum. İşverenlerin SGK işlemlerini, özellikle işçilerin...
- Borçlanılabilecek süreler 08 Nisan 2020, Çarşamba ■ Toplu borçlanma hakkı yok mu? Bugüne kadar ödenen primlerle emekli olamıyorum. 'Prim günün az' diyorlar. Ne yapabilirim?...
- Geç kalınan süreler maaştan kesilir mi?
- Rahatsızlanana rapor parası
- İnşaat üzerinden prim ödeyenler dikkat!
- Muhasebeciler sahte kayıttan sorumlu tutulabilir mi?
- Borçlanılabilecek süreler
- Çalışan emeklilere yıpranma uygulanmaz
- İşyerinde virüs önlemi olmalı
- Tek taraflı ücretsiz izin olmaz
- Virüs için işe gitmemek olur mu
- Sözleşmede süreye dikkat!