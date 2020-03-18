Bugünkü
Takvim
ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 18 Mart 2020, Çarşamba

Bildirim çalışma yılına göre belirlenir

■ İşten ayrılmayı ve başka firmaya geçmeyi düşünüyorum. Başka firmadan güzel teklif aldım. İşyerime ne kadar zaman önce ayrılacağımı bildirmem gerekir? İşten ayrılırken sıkıntı çıkar mı? 5...485856 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.
Bu sürelere uymazsanız işvereninizin de sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmeye, işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise örneğin sizi eğitime göndermiş bunun masrafını işveren karşılamış ise bu yapmış olduğu masrafları aradan makul bir süre geçmeden işten ayrılmış iseniz sizden yasal olarak talep edebilir.

■ Yeni işe giriyorum. Sözleşmede "Personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir" maddesi var.
İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği, işe girerken bu haktan feragat edildiği şeklinde bir hüküm var. Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi? Sercan
Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye 'fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.
Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? 5...339349 Nolu SMS
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 yılından önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler. Emekli olup kendilerine aylık bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar ALİ ŞERBETÇİ Bildirim çalışma yılına göre belirlenir
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ