Bildirim çalışma yılına göre belirlenir
İş Kanunu'na göre, işçi ve işverenlerin iş sözleşmesini fesh ederken karşı tarafa önceden bildirimde bulunma yükümlüğü bulunmaktadır. İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar 2 hafta, 6 ayla 1.5 yıl arasında olanlar 4 hafta, 1.5 yıl ile 3 yıl arasında olanlar 6 hafta, 3 yıldan fazla olanlar 8 hafta önceden yazılı olarak sözleşmeyi sona erdireceğini karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür.
Bu sürelere uymazsanız işvereninizin de sizden ihbar tazminatı talep etme hakkı vardır. Ayrıca, işe başlarken yapmış olduğunuz sözleşmeye, işi haklı bir neden olmaksızın bırakmanız halinde herhangi bir cezai şart konulmuş ise örneğin sizi eğitime göndermiş bunun masrafını işveren karşılamış ise bu yapmış olduğu masrafları aradan makul bir süre geçmeden işten ayrılmış iseniz sizden yasal olarak talep edebilir.
■ Yeni işe giriyorum. Sözleşmede "Personele fazla çalışma için ayrıca fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir" maddesi var.
İş sözleşmesine böyle bir hüküm koymaları mümkün mü? Ayrıca işyerinden ayrılmam halinde tazminat ödenemeyeceği, işe girerken bu haktan feragat edildiği şeklinde bir hüküm var. Korkmaya başladım. İş sözleşmesine böyle bir hüküm konulabilir mi? Sercan
Kanuna aykırı hükümler içeren sözleşmelerin bu hükümleri geçerli değildir. Sözleşmeye 'fazla çalışma ücreti ödenmeyecektir', 'tazminat ödenmeyecektir' şeklinde hükümler konulması halinde yasaya aykırı olması nedeniyle geçerli olmayacaktır.
Bu nedenle korkmanıza ya da dert etmenize gerek yok.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ 01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? 5...339349 Nolu SMS
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Ayrıca askerliği 1987 yılından önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabi olabilirler. Emekli olup kendilerine aylık bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Çalışanın servis hakkı 11 Mart 2020, Çarşamba ■ Özel sektöre ait büyük bir fabrikada çalışıyoruz. Geçen yıl bize servis sağlanacağı, herkesin işe servis ile...
- Hamilelik tazminat nedeni değil 04 Mart 2020, Çarşamba Hamile olmam sebebiyle işten ayrılmam halinde tazminat alabilir miyim? A.A. İş Kanunu'na göre hamilelik nedeniyle...
- 18 yaşından önceki primler geçerli mi? 29 Şubat 2020, Cumartesi 08.01.1990 doğumluyum. İlk kez 15.01.2006 tarihinde, 16 yaşında iken sigortalı olarak çalışmaya başladım. Ne zaman...
- İşsizlik ödeneğinin kesilmesi 23 Şubat 2020, Pazar İşsizlik ödeneği alırken işe girdiğim takdirde kalan işsizlik ödeneğim yanar mı? Bu durumda ne yapmalıyım? Bu...
- Engeli olanlara erken emeklilik 21 Şubat 2020, Cuma Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? 5...619380 Nolu SMS Engeli...
- Çalışanın servis hakkı
- Hamilelik tazminat nedeni değil
- 18 yaşından önceki primler geçerli mi?
- İşsizlik ödeneğinin kesilmesi
- Engeli olanlara erken emeklilik
- Emeklinin ihbar hakkı
- İşçinin çalışma koşulları
- Ticari taksi çalışanları dikkat!
- Çalışılmayan yılları borçlanamazsınız
- Emeklilik tazminatı alan çalışabilir mi?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.