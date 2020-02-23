İşsizlik ödeneğinin kesilmesi
Bu konuda acil bir bilgi vermeniz mümkün mü?
5Ö619380 Nolu SMS
Sevgili Okurum, işsizlik ödeneği alırken çalışmaya başlayanların (bir gün dahi olsa) işe girdiği tarihi takip eden günden başlayarak 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bilgi vermeleri gerekmektedir.
İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren ve bunu 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna bildirenlerin ödenekleri "yeni işe başlama" nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılmakta. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte.
"Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma" nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamakta. Hak kaybına uğramamak için işe girmeniz halinde durumu muhakkak Türkiye İş Kurumuna süresi içinde bildirmeniz gerekir. Siz bildirmeseniz de zaten İşkur SGK kayıtlarından işe girdiğinize dair bilgiye ulaşacaktır.
EMEKLİNİN İŞE İADE HAKKI VAR
Ben vergi indiriminden faydalanıp emekli oldum. Emekli olduktan sonra bir firmada iki yıldır çalışıyorum. Çalıştığım firma eleman çıkarmayı düşünüyor. Ben emekli olduğum içinde başta beni çıkaracaklarını söylediler. Ben çıkış aldıktan sonra mahkemeye versem işe iade alabilir miyim? Emeklilerin işe iade hakları var mı? E.P.
4857 sayılı İş Kanunun 18 maddesine göre "Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır" Salt işçinin emekli olarak çalıştığını sebep göstererek işveren iş akdini fesih edemez. Bunun üzerine işçi işverene karşı işe iade davası açabilir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ İşe giriş tarihim 12.04.2005, yüzde kırk üç engelliyim. 4255 ödenmiş SGK gün sayım bulunmaktadır. Ne zaman engelli emekli olabilirim? A. ŞAHİN
İşe girişinize göre 20 yıl ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. 145 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız tamamlanacak ancak 20 yıl şartınız 2025 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 12.04.2025 tarihi olacaktır.
■ 01.09.1971 doğumluyum. SSK girişim 24.09.2005, başlangıç çocuklardan sonra, 2 çocuğum var. Ne zaman emekli olabilirim? 5Ö626114 Nolu SMS
2005 yılındaki başlangıcınıza göre en 4500 prim gün, 25 yıl, 58 yaştan kısmi, yine 58 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik şartlarına tabisiniz. Başlangıçtan önceki doğumları borçlanamazsınız.
■ 02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997 'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? 5..322573 Nolu SMS:
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Engeli olanlara erken emeklilik 21 Şubat 2020, Cuma Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? 5...619380 Nolu SMS Engeli...
- Emeklinin ihbar hakkı 15 Şubat 2020, Cumartesi Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi....
- İşçinin çalışma koşulları 12 Şubat 2020, Çarşamba Çalışma koşularımda değişiklik yapılmak isteniyor. İşverenin buna hakkı var mıdır? Bu durumda benim ne gibi haklarım...
- Ticari taksi çalışanları dikkat! 21 Ocak 2020, Salı ■ Amcam, kendisine ait olan ticari takside çalışıyor. Ancak cumartesi ve pazar günleri dinlenmek istediği için...
- Çalışılmayan yılları borçlanamazsınız 15 Ocak 2020, Çarşamba 1983 yılından girişi bulunan, 1963 doğumlu bayan sigortalıyım. Halen çalışmaktayım fakat 1994 ile 2006 arasında...
- Engeli olanlara erken emeklilik
- Emeklinin ihbar hakkı
- İşçinin çalışma koşulları
- Ticari taksi çalışanları dikkat!
- Çalışılmayan yılları borçlanamazsınız
- Emeklilik tazminatı alan çalışabilir mi?
- Çalışma imkanı olmayanlar dikkat!
- Cumartesi çalışma günüdür
- Fazla mesai ücretinin hesaplanması
- İşe iade şartları
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.