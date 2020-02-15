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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 15 Şubat 2020, Cumartesi

Emeklinin ihbar hakkı

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz olarak fesh edildi. Ancak ihbar tazminatım ödenmedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...637878 Nolu SMS
İhbar tazminatının İş Kanunu'nun 17'nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz.

Çalıştığım işin ağır olmasından dolayı kendi isteğimle işten ayrılmak zorunda kaldım. İşin ağır olduğunu belirtip mahkemeye versem kazanabilir miyim? Beni bu konuda aydınlatır mısınız? Çünkü kendi isteğimle ayrılınca 2.5 yıllık tazminatımı alamadım. 5...524440 Nolu SMS
İş Kanunu'na göre işin ağır olmasından dolayı kendi isteğiyle işten ayrılmak tazminat hakkı doğurmaz.
Bunu mahkemeye de verseniz bir sonuç alamazsınız. Ancak, tazminat hakkının doğması için işverenin size iş sözleşmesinde belirtilen işler dışında işler vererek çalıştırmış veya kasıtlı olarak yıldırma ve bezdirme uygulamak için fazla ve ağır iş vermiş olması gerekir. Bu durumda mahkemeye dava açarak tazminat talep etme hakkınız olabilirdi.
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