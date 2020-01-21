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ALİ ŞERBETÇİ ALİ ŞERBETÇİ
  • 21 Ocak 2020, Salı

Ticari taksi çalışanları dikkat!

■ Amcam, kendisine ait olan ticari takside çalışıyor. Ancak cumartesi ve pazar günleri dinlenmek istediği için hafta sonları onun taksisinde ben çalışıyorum. Bir matbaada çalışıp geçen yıl emekli oldum. Ancak, ticari taksilerde çalışanlar için ayrı bir sigorta yapıldığını duyuyorum, öyleyse ben de sigortalı olabilir miyim?

5510 sayılı Kanun'a, 6111 sayılı Kanun'la 'ek 6'ncı madde' eklenmiş ve 01/03/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olanların kendileri tarafından aylık 30 gün hizmet üzerinden karşılığı prim ödemelerine imkan sağlanmıştır. Ek 6'ncı madde kapsamında sigortalı olabilmek için;

● Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,
● Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalı olmamak,
● İsteğe bağlı sigortalı olmamak,
● 506 sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak,
● Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak gerekir.
Kendi çalışmalarınızdan dolayı SGK'dan emekli aylığı aldığınız için ek 6'ncı madde ile getirilen sigortalılıktan yararlanmanız mümkün değildir.

Ne zaman emekli olurum?
■ Haziran 1971 doğumluyum, 29 Mayıs 1991-10 Eylül 1992 arası 15 ay askerlik yaptım. SSK girişim 1 Şubat 1994, kaç ay borçlanırsam 1 yıl erken emekli olurum? 5...148209 Nolu SMS İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
14.5 aylık askerlik ödeyerek 25 yıl, 53 yaş ve 5600 prim gün şartlarına tabi olabilir ve yaştan 1 yıl kazanabilirsiniz.
Bu durumda prim gün sayısını tamamlayıp, Haziran 2024'te emekli olabilirsiniz.
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