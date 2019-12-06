Cumartesi çalışma günüdür
İş Kanunu'nun 'Çalışma Süresi' başlıklı 63. Maddesi'nde özetle;
"Genel çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir" şeklinde düzenleme yapılmıştır. 45 saatlik çalışma süresi haftada 5 gün, yahut 6 gün çalışmak sureti ile tamamlanabilir.
Haftanın 5 günü çalışılan işyerinde cumartesi gününün çalışma gününden sayılmaması mümkün değildir. Yargıtay kararları ışığında hafta tatili sadece pazar günüdür.
Bu sebeple, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde de cumartesi çalışma gününden sayılmakta ve yıllık izin hesaplanırken cumartesi günü çalışma günü olarak kabul edilmektedir.
Doğuştan engelliyim. Başvuru yapsam maluliyetten emekli olabilir miyim? 5...777107 Nolu SMS
Çalışma gücünün yüzde 60'ını sonradan kaybedenler tam teşekküllü bir hastaneden alacağı raporla ve bu raporun SGK Sağlık Kurulu heyeti tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda onaylanması ile maluliyet aylığına bağlanabilmektedirler. Siz doğuştan engel veya hastalığınızdan dolayı malulen emekli olamazsınız.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1972 doğumluyum. 7575 günüm var. 01.10.1988 staj başlangıç, 01.08.1998 ise asıl iş için sigorta başlangıcım.
Ne zaman emekli olurum?
Yasin İMAMOĞLU Asıl işe başlangıç tarihiniz olan 01.08.1998 tarihine göre emekliliğiniz hesaplanacaktır. 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
Askerliği öderseniz 01.01.2028, ödemezseniz 01.01.2029 tarihinde emekli olabilirsiniz.
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