Fazla mesai ücretinin hesaplanması
İş Kanunu'nun 41. Maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Fazla mesai ücreti brüt üzerinden hesaplanır. Örneğin, brüt saat ücreti 10 lira olan bir işçinin ay içinde 5 saat fazla çalışma yapması halinde, normal ücretine ilave olarak 5 x 15 TL üzerinden 75 TL fazla çalışma ücreti alması gereklidir.
■ 01.01.1990 SSK girişim var. 10.03.1971 doğumluyum, 6000 günüm bulunuyor. Ne zaman emekli olurum? 15 senedir aynı işyerinde çalışıyorum, kendi isteğimle ayrılsam tazminat alabilir miyim? İşsizlik aylığından faydalanabilir miyim? 5...177148 Nolu SMS
İşe girişinize göre 25 yıl, 52 yaş ve 5525 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız tamamlanmış. 52 yaşınız ise 2023'te dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 10.03.2023 olacaktır. İşyerinden kendi isteğinizle ayrılmanız durumunda tazminat alamazsınız. Ancak 15 yıl, 3600 gün şartınız tamamlandığından, SGK'dan alacağınız yazıyla işverenliğe müracaat ederseniz tazminat alırsınız.
Fakat işsizlik maaşı bağlanmaz.
NE ZAMAN EMEKLI OLURUM?
■ Eşim 1961 doğumlu, Nisan 2001 sigorta başlangıçlı, 4500 primi var, yüzde 45 engelli raporu bulunuyor. Ne zaman emekli olur? 5...831255 Nolu SMS
Eşiniz, işe girişi ve vergi indirimine göre 19 yıl ve 4240 prim gün şartlarına tabidir. Prim gün şartı tamamlanmış ancak 19 yıl şartı Nisan 2020 tarihinde dolacak. Bu durumda emekli olabileceği tarih Nisan 2020 olacaktır. Eğer eşiniz askerlik yaptıysa borçlanma yaparak girişini geriye çekebilir ve borçlanma süresi kadar daha erken emekli de olabilir.
■ 01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum? 5...776988 Nolu SMS
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
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